Ataque contra hospital de Sudán deja 64 muertos, entre ellos 13 niños, y 89 heridos

Desplazados sudaneses que abandonaron El-Fasher tras su caída, descansaban a la sombra en Tawila, entre los restos de un incendio que se desató en el campamento el 11 de febrero del 2026.

Jartum, Sudán. Un ataque contra un centro de salud en Sudán dejó 64 muertos, entre ellos 13 niños, y 89 heridos, informó el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La guerra que asola a Sudán desde abril del 2023 ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, provocando lo que la ONU califica como “la peor crisis humanitaria del mundo”.

“La OMS ha verificado otro ataque más contra la atención sanitaria en Sudán. Esta vez, el Hospital de Enseñanza El Daein en la capital de Darfur Este. El Daein fue atacado, matando al menos a 64 personas, incluyendo 13 niños, dos enfermeras, un médico y múltiples pacientes”, dijo en X el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Este ataque también dejó 89 personas heridas, “entre ellas ocho trabajadores de la salud, y dañó los departamentos de pediatría, maternidad y emergencias del hospital”, agregó Tedros.

La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había informado antes su consternación “por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas”.

El grupo de derechos sudanés Emergency Lawyers, que documenta atrocidades en la guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó que fue un ataque del ejército el que alcanzó el Hospital de Enseñanza El Daein.

Las FAR dominan la vasta región de Darfur en el oeste de Sudán, mientras el ejército sudanés controla el este, centro y sur del país africano.

Hospital inutilizado

Según Tedros, el hospital atacado quedó inutilizado “debido a los grandes daños”, que provocaron “la interrupción crítica de servicios médicos esenciales”.

El director de la OMS dijo que el organismo está apoyando a sus aliados locales en materia de salud para cubrir necesidades urgentes mediante el aumento de la capacidad de otras instalaciones médicas.

El Daein, bajo control de las FAR, ha sido blanco frecuente de ataques del ejército sudanés, que intenta repeler a los paramilitares hacia sus bastiones de Darfur y alejarlas del corredor central de Sudán.

Sus ataques más recientes contra el mercado de la ciudad provocaron el incendio de barriles de petróleo, los cuales ardieron durante horas.

El sistema de vigilancia de la OMS de ataques contra instalaciones de salud (SSA) documenta y verifica tales ataques, pero no atribuye la responsabilidad por no ser una agencia investigadora.

Los hospitales sudaneses han sido atacados regularmente a lo largo de la guerra en Sudán, que se inició en abril del 2023.

Después de la tragedia del viernes, el número de personas muertas en ataques contra instalaciones de salud alcanzó 2.036 en 213 acciones, según el sistema SSA.