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Ataque contra hospital de Sudán deja 64 muertos, entre ellos 13 niños, y 89 heridos

Guerra que asola a Sudán, desde abril del 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados

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Por AFP
Sudán
Desplazados sudaneses que abandonaron El-Fasher tras su caída, descansaban a la sombra en Tawila, entre los restos de un incendio que se desató en el campamento el 11 de febrero del 2026. (STR/AFP)







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AFP

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