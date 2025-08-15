El Mundo

Boeing 747 impactó su motor durante aterrizaje por ráfagas de viento: vea video

El carguero de UPS logró aterrizar tras tres intentos, pese a que un motor tocó el suelo y sufrió daños importantes

Por O Globo / Brasil / GDA
Boeing 747 de carga impactó motor en pista de Taipéi durante vientos cruzados; el incidente dejó daños, pero sin heridos.
Boeing 747 de carga impactó motor en pista de Taipéi durante vientos cruzados; el incidente dejó daños, pero sin heridos. (@airmainengineer/X)







