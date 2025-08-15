Boeing 747 impactó su motor durante aterrizaje por ráfagas de viento: vea video

Boeing 747 de carga impactó motor en pista de Taipéi durante vientos cruzados; el incidente dejó daños, pero sin heridos.

Un Boeing 747-8 de carga de la compañía UPS sufrió un incidente durante su aterrizaje en el Aeropuerto de Taipéi, Taiwán, tras enfrentar rajadas de viento de hasta 76 km/h (41 nudos).

La aeronave, con matrícula N613UP, había partido de Hong Kong en el vuelo 5X-61.

En la aproximación a la pista 05L, el viento cruzado y la inestabilidad meteorológica provocaron que, en la tercera tentativa de aterrizaje, el motor número 4, ubicado en la ala derecha, golpeara la pista.

El impacto arrancó parte de la carenadura y generó faíscas visibles captadas por cámaras de seguridad.

Pese al golpe, la tripulación logró detener la aeronave sin heridos.

New footage of a UPS Boeing 747-8F experiencing an engine pod strike during landing at Taiwan Taoyuan International Airport (RCTP).

📸 by Jal_kana pic.twitter.com/tRZiaFoR9D — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 14, 2025

El motor GEnx sufrió daños de consideración y requerirá reparaciones. Los reportes meteorológicos indicaron viento de 100°, con rajadas de 41 nudos, tesoura de viento y temperatura de 31 °C, pero con buena visibilidad.

El suceso tuvo amplia difusión internacional debido a las imágenes del toque del motor en la pista, que evidenciaron la complejidad de la maniobra y la pericia de los pilotos para completar el aterrizaje.

