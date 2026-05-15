El Mundo

Boda colectiva en una Gaza en ruinas es un festejo para ‘seguir viviendo’

Casi toda la infraestructura civil de Gaza fue destruida por bombardeos de Israel; en el enclave viven hasta dos millones de personas.

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Por AFP
Novias y novios palestinos se reúnen durante una celebración de bodas colectivas organizada por la Fundación Humanitaria de Ayuda de Turquía (IHH) en Ciudad de Gaza el 11 de mayo de 2026.
Novias y novios palestinos se reúnen durante una celebración de bodas colectivas organizada por la Fundación Humanitaria de Ayuda de Turquía (IHH) en Ciudad de Gaza el 11 de mayo de 2026. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







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