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Bill Gates llega al Congreso de Estados Unidos para testificar sobre caso Epstein

El multimillonario y filántropo figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein.

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Por AFP
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, llega al Capitolio, en Washington, el 10 de junio de 2026, para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, llega al Capitolio, en Washington, el 10 de junio de 2026, para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (KENT NISHIMURA/AFP)







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