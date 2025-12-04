El Mundo

Bill Gates: 2025 concluirá con ‘trágico’ repunte en mortalidad infantil por recortes en ayudas

Según fundación Gates, 4,8 millones de niños habrán muerto antes de cumplir cinco años en 2025, lo que implica el primer aumento de esa cifra desde principios del siglo XXI

Por AFP
El filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla en un evento en Nueva Delhi el 19 de marzo de 2025. El multimillonario Bill Gates dijo a la AFP el 4 de diciembre de 2025 que es "trágico" que las muertes infantiles aumenten en todo el mundo por primera vez en este siglo porque los países occidentales ricos han recortado la ayuda internacional.
El filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla en un evento en Nueva Delhi el 19 de marzo de 2025. (ARUN SANKAR/AFP)







