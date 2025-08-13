Economía

Corte en Estados Unidos da luz verde a recorte de ayuda exterior de Trump

Estados Unidos destinaba unos $58.000 millones a la ayuda internacional, lo que lo convertía en el principal donante del mundo

Por AFP

Washington, Estados Unidos. Una corte de apelaciones estadounidense dictaminó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump puede recortar miles de millones de dólares en los programas de ayuda exterior.








