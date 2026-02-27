El Mundo

Bill Clinton, bajo fuego por el caso Epstein: el Congreso lo interroga y los demócratas apuntan contra Trump

El expresidente declara a puertas cerradas por sus vínculos con Jeffrey Epstein; republicanos endurecen el cuestionario y aliados demócratas buscan indagar al actual mandatario.

Por AFP
El expresidente Bill Clinton durante su participación en la Convención Demócrata en agosto del 2024.
Bill Clinton, de 79 años, enfrenta interrogatorio por vinculaciones en caso Epstein Foto: AFP/Saul Loeb (SAUL LOEB/AFP)







