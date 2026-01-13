Expresidente Bill Clinton no compareció en audiencia del Congreso sobre caso Epstein

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (izq.) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton (der.) llegan a la ceremonia de investidura en la que Donald Trump juró como el 47.º presidente de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. El expresidente estadounidenese Bill Clinton no compareció este martes en una audiencia a puerta cerrada en el Capitolio en Washington sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, por lo cual se expone a cargos de desacato.

El exmandatario demócrata (1993-2001) y su esposa Hillary Clinton fueron convocados por el Comité de Supervisión del Congreso, que investiga las conexiones entre Epstein y poderosas figuras en Estados Unidos, y cómo se manejó la información sobre sus crímenes.

“No se presentó hoy”, dijo a la prensa el republicano James Comer, jefe del poderoso comité en la Cámara de Representantes. “Nadie acusa a Bill Clinton de nada reprobable, solo tenemos preguntas”, agregó.

La declaración de Hillary Clinton, ex jefa de la diplomacia estadounidense y derrotada por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, está prevista para el miércoles, pero su asistencia es poco probable.

El gobierno de Trump enfrenta numerosas presiones después de que el Departamento de Justicia publicara en diciembre una mínima parte de los expedientes sobre el caso Epstein un mes después de que venciera el plazo legal.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Figura de la jet set neoyorquina, Epstein está acusado de haber explotado sexualmente a más de mil jóvenes, entre ellas menores de edad.

Durante su campaña de 2024, Trump había prometido a su base revelaciones contundentes sobre Epstein. Pero desde su regreso al poder, el republicano se muestra reacio a publicar los documentos del expediente y sufre un efecto boomerang, incluso entre sus partidarios.