Belén celebra su primera Navidad festiva tras dos años marcados por la guerra de Gaza

Cientos de jóvenes palestinos participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la calle de la Estrella de Belén, marcando el regreso de las celebraciones tras la guerra

Por AFP
Niños palestinos juegan junto a los escombros de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 24 de diciembre de 2025.
Niños palestinos juegan junto a los escombros de los edificios destruidos en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 24 de diciembre de 2025.







