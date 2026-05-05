El Mundo

Ballena varada en Alemania recupera su libertad en el mar del Norte: vea el video

Tras semanas de incertidumbre en Alemania, el cetáceo fue remolcado en barcaza hacia Dinamarca y ahora nada de forma autónoma hacia el océano Ártico

EscucharEscuchar
Por AFP
Empresarios rescataron a una ballena varada en Lübeck que las autoridades consideraban en agonía. El animal recuperó su libertad este sábado en alta mar.
Empresarios rescataron a una ballena varada en Lübeck que las autoridades consideraban en agonía. El animal recuperó su libertad este sábado en alta mar. (Sebastian Peters/Philip Dulian/AFP / AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVTimmyBallena
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.