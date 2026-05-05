Ballena varada en Alemania recupera su libertad en el mar del Norte: vea el video

Empresarios rescataron a una ballena varada en Lübeck que las autoridades consideraban en agonía. El animal recuperó su libertad este sábado en alta mar.

La misión de rescate para salvar a la ballena varada en costas alemanas culminó este sábado 2 de mayo con su liberación en el mar del Norte. Una promotora de la iniciativa informó a la agencia AFP que el animal recuperó su libertad tras un complejo traslado en barcaza.

El cetáceo, conocido como Timmy, apareció el 23 de marzo en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck. Durante semanas, el animal quedó atrapado en varias ocasiones a pesar de sus intentos por liberarse de forma autónoma.

Las autoridades alemanas calificaron inicialmente el rescate como una tarea inútil. Algunos especialistas indicaron que el mamífero estaba en agonía y el gobierno decidió suspender las maniobras de salvamento a principios de abril.

La decisión oficial generó indignación en la opinión pública y en redes sociales. Ante la presión ciudadana, dos empresarios financiaron una última operación para remolcar al animal desde el mar Báltico hasta el mar del Norte.

Karin Walter-Mommert, empresaria que costeó la misión, detalló que la ballena abandonó el remolque a las 8:45 a. m. frente a las costas de Dinamarca. Al salir de la estructura, el animal expulsó aire y nadó por sus propios medios.

La promotora explicó que el ejemplar avanza ahora en la dirección correcta. Según Walter-Mommert, la ruta prevista contempla que el animal bordee la costa de Noruega con rumbo hacia el Ártico.

El rescate enfrentó críticas de sectores científicos que advirtieron sobre el agotamiento del espécimen. Varios expertos señalaron que el transporte en la barcaza podía incrementar el sufrimiento de la ballena debido a su debilidad.

No obstante, dos veterinarios evaluaron al mamífero desde una distancia de 12 metros antes del viaje. Los especialistas determinaron que el paciente era transportable desde la perspectiva médica.

Al momento de su liberación, el cetáceo mostró algunas lesiones leves en su piel. Walter-Mommert indicó que son pequeñas heridas superficiales causadas probablemente por el movimiento del mar agitado durante el trayecto.

Un dispositivo con tecnología GPS adherido al cuerpo del animal permitirá el seguimiento constante de su ubicación. Este sistema facilitará a los expertos verificar si el cetáceo logra completar su viaje hacia aguas más frías.