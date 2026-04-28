El Mundo

Avanza con éxito el rescate de ‘Timmy’, la ballena varada en aguas alemanas

Tras varios intentos iniciales fallidos, dos empresarios se ofrecieron a financiar una nueva operación de rescate

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Por AFP
Varias personas se encuentran cerca de una ballena jorobada varada en la bahía de Wismarer Bucht, en el mar Báltico, frente a la isla de Poel, en el norte de Alemania, cerca del pueblo de Faehrdorf-Hof, el 28 de abril de 2026. Se está llevando a cabo un nuevo intento de rescate para una ballena jorobada que lleva más de un mes varada frente a la costa báltica del país. La ballena de 13 metros (más de 40 pies) y su lucha por la supervivencia han mantenido en vilo a Alemania desde que el mamífero marino encalló en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck, lejos de su hábitat natural. Tras varios intentos iniciales fallidos, dos empresarios se ofrecieron a financiar un nuevo intento de rescate que consistirá en cargar al cetáceo en una barcaza especial y transportarlo a aguas más profundas.
Varias personas se encuentran cerca de una ballena jorobada varada en la bahía de Wismarer Bucht, en el mar Báltico, frente a la isla de Poel, en el norte de Alemania, cerca del pueblo de Faehrdorf-Hof, el 28 de abril de 2026. (DANNY GOHLKE/AFP)







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