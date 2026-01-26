Balacera en cancha de fútbol en México deja 11 muertos y 12 heridos

Un ataque armado interrumpió un partido de fútbol en Salamanca, Guanajuato, y dejó 11 personas fallecidas y 12 heridas, según confirmaron autoridades municipales (imagen con fines ilustrativos). (STR/AFP)

México. Un ataque armado ocurrido durante un partido de fútbol dejó este domingo un saldo de 11 personas fallecidas y 12 heridas en el estado mexicano de Guanajuato, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado.

De acuerdo con autoridades locales, hombres armados irrumpieron en el campo de fútbol en un barrio de la localidad de Salamanca y abrieron fuego contra los asistentes que se encontraban en el lugar.

El municipio confirmó en un comunicado que 10 personas murieron en la escena, mientras que una más falleció en un centro hospitalario a pesar de recibir atención médica.

“Se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”, indicó la municipalidad.

En cuanto a los heridos, las autoridades reportaron que 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y permanecen bajo atención médica.

Tras el ataque, fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los responsables, sin que al cierre de esta información se confirmaran detenciones.

Además, las autoridades informaron que la noche del sábado fueron abandonadas cuatro bolsas con restos humanos también en Salamanca, en un hecho que incrementó la preocupación por la escalada de violencia en esa zona.

Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje automotriz y atractivos turísticos, es considerado uno de los estados más violentos de México, debido a la presencia de grupos criminales que se disputan el control del narcomenudeo y el robo de combustible, según analistas.

A inicios de este año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la tasa de homicidios en México cayó en 2025, a su nivel más bajo en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.