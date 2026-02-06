El Mundo

Bajo fuerte crítica, Trump borra un video racista que mostraba a los Obama como simios

Donald Trump publicó video racista en su red social y luego lo borró. ¿A quién culpa ahora?

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el expresidente Barack Obama mientras asisten al servicio fúnebre de Estado del expresidente Jimmy Carter en la Catedral Nacional de Washington, en Washington, DC, el 9 de enero de 2025.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el expresidente Barack Obama mientras asisten al servicio fúnebre de Estado del expresidente Jimmy Carter en la Catedral Nacional de Washington, en Washington, DC, el 9 de enero de 2025. (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpBarack ObamaMichelle ObamaracismoTruth Social
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.