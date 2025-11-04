El Mundo

Avión de carga con tres personas a bordo se estrella cerca del aeropuerto de Louisville, en Estados Unidos

No hay reportes sobre heridos o fallecidos

Por AFP
Avión de carga de UPS se estrella cerca del aeropuerto de Louisville en EEUU. (Imagen con fines ilustrativos) (ALEXANDER KLEIN/AFP)







LouisvilleEstados Unidosaccidente aéreo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

