Avestruz corrió por una concurrida autopista de Tailandia: vea el video

Un avestruz macho provocó asombro en una autopista de Tailandia tras escapar de su hogar. El dueño del ave la recuperó sana y salva tras el recorrido en carretera.

Un avestruz macho de seis meses escapó de su hogar el pasado martes 7 de abril. El animal avanzó por una autopista de tres carriles en la provincia costera de Chonburi, en Tailandia. El suceso ocurrió mientras automóviles y camiones pasaban a gran velocidad cerca del ejemplar.

El automovilista Chairat Sompong publicó un video del hecho en sus redes sociales. Él conducía justo detrás del animal. En la grabación Sompong pidió a los dueños del ave recogerla debido a la rapidez con la que corría por la vía.

Sompong explicó a la agencia de noticias AFP que encontró una congestión vehicular mientras regresaba a su casa. El conductor observó al ave en el carril central de la carretera. Según su testimonio, el avestruz parecía asustado y en pánico.

Sompong intentó que el animal se moviera hacia el carril izquierdo de la autopista. Finalmente, el ave dejó de correr en ese sector. Los avestruces adultos alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

🐦 TAILANDIA

Unha avestruz escapa da cafetería temática onde vivía e percorre 10 quilómetros por autoestrada

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El dueño del animal, Itsara Boriboon, identificó al ave con el nombre de B1. El ejemplar terminó encerrado a unos 15 kilómetros de su corral original. El recinto se ubica en una cafetería temática de animales en la ciudad de Pattaya.

Boriboon manifestó a la AFP que sintió preocupación por la posibilidad de que el avestruz sufriera un accidente. El comerciante compró a B1 y a una hembra llamada B2 hace cinco meses por un precio de $460.

Los empleados de la cafetería indicaron a Boriboon que el ruido de un camión con materiales de construcción asustó al animal. Este hecho provocó la huida de B1 de su corral. El propietario confirmó que ninguno de sus avestruces escapó antes de este incidente.