El Mundo

Avestruz corrió por una concurrida autopista de Tailandia: vea el video

El animal de seis meses huyó de su corral tras asustarse por el ruido de un camión y recorrió 15 kilómetros en una transitada vía tailandesa

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Por AFP
This frame grab from a handout video courtesy of Chairat Sompong taken and released on April 7, 2026 shows an ostrich running along a highway in Thailand's Chonburi province. A pet ostrich in Thailand went for a speedy jaunt down a busy highway on April 7 after escaping its enclosure at an animal-themed cafe and leaving his mate in the dust. (Photo by Handout / Courtesy of Chairat Sompong / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Courtesy of Chairat Sompong " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES
Un avestruz macho provocó asombro en una autopista de Tailandia tras escapar de su hogar. El dueño del ave la recuperó sana y salva tras el recorrido en carretera. (HANDOUT/AFP)







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