Grabados en huevos de avestruz de 60.000 años revelan la geometría más antigua de la humanidad

Hace 60.000 años, poblaciones del sur de África grabaron patrones geométricos complejos en cáscaras de huevos de avestruz que utilizaban como recipientes portátiles de agua. Un estudio publicado el 11 de febrero en la revista científica PLOS ONE documentó estos hallazgos y los describió como los ejemplos más antiguos conocidos de organización geométrica sistemática.

La investigación examinó 109 fragmentos de cáscaras hallados en sitios arqueológicos de Sudáfrica y Namibia. Las piezas conservan un total de 1.275 líneas grabadas. El análisis estadístico y geométrico identificó regularidades claras en la disposición de los trazos.

El 83,4% de las líneas aparece en pares paralelos. Cerca de un tercio de los cruces forma ángulos rectos. Estos datos indican que los diseños no corresponden a trazos improvisados.

Los autores del estudio señalaron que los grabados siguen principios definidos como paralelismo, ortogonalidad y repetición espacial. La investigadora Silvia Ferrara, de la Universidad de Bolonia, explicó en un comunicado que las comunidades no solo dibujaron líneas, sino que las organizaron bajo principios recurrentes como paralelismos, cuadrículas, rotaciones y repeticiones sistemáticas, lo que describió como una gramática visual embrionaria.

En más del 80% de los fragmentos, los científicos detectaron de forma simultánea alineamiento regular, presencia de ángulos rectos y espaciamiento consistente. Ese conjunto sugiere planificación previa de las figuras.

Ferrara indicó que no se trató de una simple repetición de señales. Afirmó que existió una planificación visoespacial que sugiere que los autores concebían una imagen general antes de grabarla.

Los motivos incluyen bandas rayadas, cuadrículas y patrones en forma de diamante. Para producirlos, se requirieron operaciones cognitivas como rotación, traslación, repetición y superposición de señales. Los investigadores describieron este sistema como una gramática geométrica.

La coautora Valentina Decembrini sostuvo que la capacidad de organizar formas simples en sistemas estructurados revela una aptitud clave para el pensamiento abstracto. Señaló que transformar figuras básicas en sistemas complejos bajo reglas definidas constituye una característica humana presente desde la creación de decoraciones hasta el desarrollo de sistemas simbólicos y la escritura.

Los científicos consideraron que esta habilidad simbólica pudo resultar esencial para la expansión del Homo sapiens fuera de África. La creación de patrones visuales organizados refleja capacidades cognitivas avanzadas asociadas con la comunicación y el razonamiento abstracto.

