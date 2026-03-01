Ciencia

Grabados en huevos de avestruz de 60.000 años revelan la geometría más antigua de la humanidad

Un estudio analizó 109 fragmentos hallados en África y detectó patrones con paralelismo y ángulos rectos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos identificaron organización geométrica sistemática en cáscaras usadas como recipientes hace 60.000 años.
Científicos identificaron organización geométrica sistemática en cáscaras usadas como recipientes hace 60.000 años. (Ferrara et al./PLOS One)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGÁfricahuevos de avestruzgeometría
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.