Avalancha sorprende a esquiadores en España y deja tres víctimas mortales

Equipos de rescate hallaron tres personas fallecidas y auxiliaron a una mujer con hipotermia tras una avalancha registrada en una zona montañosa del noreste del país.

Por AFP
