Avalancha sorprende a esquiadores en España y deja tres víctimas mortales

Equipos de rescate hallaron tres personas fallecidas y auxiliaron a una mujer con hipotermia tras una avalancha registrada en una zona montañosa del noreste del país.

Madrid, España. Tres personas fallecieron y otra resultó herida, una mujer encontrada con hipotermia, tras una avalancha de nieve este lunes en los Pirineos aragoneses, en el noreste de España, informó la Guardia Civil.

De acuerdo con las autoridades locales, las labores de búsqueda se iniciaron después de que una mujer alertara de que había visto una avalancha y a personas cerca practicando esquí de fondo.

Tras la alerta, los equipos de rescate se desplegaron entonces en el lugar, en las proximidades del pico Tablato, cerca del Balneario de Panticosa, una zona de la parte española de los Pirineos situada en la región de Aragón.

Al llegar, la Guardia Civil indicó que se habían encontrado los cuerpos de tres personas y que una mujer en estado de hipotermia había sido asistida.

El presidente regional de Aragón, Jorge Azcón, afirmó en un mensaje en la red social X que estaba “conmocionado” por el “trágico accidente de montaña en el pico Tablato” e indicó que cancelaba su agenda para desplazarse hasta allí.