Avalancha golpea estación de esquí en Austria y deja al menos tres personas sepultadas

Una avalancha en Stubai, Austria, dejó al menos tres personas soterradas. Equipos trabajan contrarreloj para rescatar a los desaparecidos.

Una avalancha de gran magnitud se registró en lapista del glaciar de Stubai, ubicada en el estado de Tirol, en el oeste de Austria, este jueves 27 de noviembre.

El evento ocurrió fuera de las pistas habilitadas, en una zona próxima al paso de Daunscharte, conocida por su alto riesgo para quienes practican esquí fuera de pista.

Las autoridades confirmaron que al menos tres personas quedaron sepultadas bajo la nieve, mientras que seis esquiadores fueron rescatados con vida. Estos últimos se encontraban con lesiones leves, según medios locales.

El área afectada, frecuentada por amantes del esquí extremo, fue escenario de un deslizamiento de nieve repentino. De acuerdo con reportes preliminares, algunos esquiadores pudieron haber provocado el desprendimiento al transitar por la pendiente.

La operación de rescate incluye helicópteros médicos, un helicóptero policial y brigadas especializadas. Uno de los jefes de los teleféricos de la zona indicó que el incidente ocurrió en un sector habitualmente transitado por quienes buscan aventuras fuera de las rutas tradicionales.

Stephan Gröber, integrante del equipo de rescate, señaló que parte de las personas soterradas ya fueron localizadas y rescatadas con lesiones menores. Aseguró también que refuerzos fueron enviados desde las localidades de Neustift y Sölden para intensificar la búsqueda.

La escena presenta un amplio rastro de destrucción, dejado por el alud. Equipos en tierra emplean sondas, perros rastreadores y dispositivos de detección para localizar posibles sobrevivientes antes de que las condiciones meteorológicas empeoren.

El uso de tecnología aérea ha sido fundamental en la identificación del recorrido de la avalancha. Dos helicópteros médicos llegaron minutos después del incidente. El helicóptero policial proporciona asistencia visual aérea para guiar a las unidades terrestres.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.