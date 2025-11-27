El Mundo

Avalancha golpea estación de esquí en Austria y deja al menos tres personas sepultadas

Una avalancha sorprendió a esquiadores en Austria y dejó al menos tres personas bajo la nieve. Equipos corren contra el tiempo en una operación dramática

Por O Globo / Brasil / GDA
Una avalancha en Stubai, Austria, dejó al menos tres personas soterradas. Equipos trabajan contrarreloj para rescatar a los desaparecidos.
Una avalancha en Stubai, Austria, dejó al menos tres personas soterradas. Equipos trabajan contrarreloj para rescatar a los desaparecidos. (Screenshot video FB GOPR Karkonosze/FB GOPR Karkonosze)







