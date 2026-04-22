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Autoridades prohíben tirar pelitos en estadios de fútbol de Buenos Aires, Argentina

Se adoptó el cambio luego de que se produjera un principio de incendio el domingo previo al inicio del superclásico, entre River Plate y Boca Juniors

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Los hinchas de River Plate lanzan papeles para animar a su equipo antes del partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre River Plate y Boca Juniors en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires el 19 de abril de 2026. La alcaldía de Buenos Aires anunció el 22 de abril de 2026 que ya no se permitirá a los hinchas celebrar la entrada de los equipos al campo antes de cada partido lanzando papeles de colores en los estadios de la capital argentina, ya que se ha prohibido esta celebración tradicional.
Los hinchas de River Plate lanzan papeles para animar a su equipo antes del partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre River Plate y Boca Juniors en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires el 19 de abril de 2026. (JUAN MABROMATA/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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