Autoridades prohíben tirar pelitos en estadios de fútbol de Buenos Aires, Argentina

Los hinchas de River Plate lanzan papeles para animar a su equipo antes del partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre River Plate y Boca Juniors en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires el 19 de abril de 2026.

Buenos Aires, Argentina. El ingreso de los equipos de fútbol a la cancha antes de cada juego ya no podrá festejarse arrojando papeles de colores en los estadios de Buenos Aires, la capital argentina, dispuso este miércoles su alcaldía al prohibir la tradicional fiesta de las hinchadas.

La decisión se adoptó luego de que se produjera un principio de incendio el domingo previo al inicio del superclásico, entre River Plate y Boca Juniors, en el estadio Monumental.

Allí, una interminable lluvia de papelitos roja y blanca, los colores de River, había recibido a los jugadores del equipo local al ingresar al campo de juego, en un espectáculo memorable ante unos 85.000 espectadores.

Previo al inicio del superclásico, que terminó con triunfo 1-0 de Boca, una butaca se prendió fuego en una tribuna y, aunque fue rápidamente extinguido, encendió las alarmas de las autoridades de seguridad de la ciudad.

La lluvia de papelitos había sido organizada por la hinchada de River e involucró unas 50 toneladas de papel cortado, según la prensa local.

“No se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”, sostuvo el Comité de Seguridad en el Fútbol en un comunicado en referencia a los papelitos.

La medida de carácter “preventivo y aplicación inmediata” fue aprobada por unanimidad “tras realizar una evaluación integral del riesgo asociado a la utilización de papelitos cortados como elemento de festejo” sentenció el comité.

La alcaldía de Buenos Aires anunció el 22 de abril de 2026 que ya no se permitirá a los hinchas celebrar la entrada de los equipos al campo antes de cada partido lanzando papeles de colores en los estadios de la capital argentina, ya que se ha prohibido esta celebración tradicional.