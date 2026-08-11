El Mundo

Aumenta a 240 cifra de fallecidos por terremoto en Colombia

El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, con una magnitud de 7,4.

EscucharEscuchar
Por AFP
Terremoto en Colombia
Limpieza de escombros en Pereira, Colombia. (LUIS ACOSTA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
terremotodesastresterremoto en Colombia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.