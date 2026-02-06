El Mundo

Atentado suicida en mezquita chiita de Pakistán deja más de 30 muertos

Se reportan al menos 130 resultaron heridas tras un atentado suicida en una mezquita chiita de Islamabad, Pakistán, durante la oración del viernes

EscucharEscuchar
Por AFP
Personal de seguridad monta guardia frente a una mezquita tras una explosión allí a la entrada del templo en Islamabad este 6 de febrero.
Personal de seguridad monta guardia frente a una mezquita tras una explosión allí a la entrada del templo en Islamabad este 6 de febrero. (FAROOQ NAEEM/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PakistánAtentado suicidaMezquita chiitaIslamabad
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.