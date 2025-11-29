El Mundo

Atención pasajeros: Iberia confirma incidente que expuso datos personales

Iberia confirma filtración parcial de datos, pero descarta riesgos en cuentas y tarjetas

Por AFP

Madrid, España. La aerolínea española Iberia informó el sábado de un “incidente de seguridad” que comprometió “la confidencialidad de ciertos datos” de sus clientes, pero señaló que por el momento “no hay ningún indicio de un uso fraudulento”.








Iberia
