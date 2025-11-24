El inquietante mensaje de Iberia a sus clientes

Iberia tiene un vuelo diario entre Costa Rica y Madrid, España.

La aerolínea española Iberia informó el domingo a muchos de sus clientes de que ha sido víctima de un ciberataque.

La empresa comunicó individualmente a los clientes e implementó un método de verificación de dos pasos (doble factor de autenticación), para evitar que terceros modifiquen reservas o accedan a las cuentas.

Según la compañía, se detectó un acceso no autorizado a un repositorio gestionado por un proveedor externo, lo que ha comprometido la confidencialidad de ciertos datos personales.

Iberia señaló que los datos potencialmente filtrados podrían incluir nombre y apellidos, así como correo electrónico.

Medios europeos agregaron, horas después de ese comunicado, que también podrían estar afectados en menor medida algunos números de teléfono y números de la tarjeta de fidelización Iberia Club.

La aerolínea enfatiza que no se han comprometido las contraseñas de acceso a las cuentas de Iberia ni los datos bancarios completos ni utilizables. Tampoco hay amenaza operativa.

Como medida de precaución, Iberia reforzó la seguridad para cambiar el correo electrónico asociado a la cuenta: ahora se exige un código de verificación para confirmar que la solicitud la hace realmente el titular de la cuenta.

Además, asegura que no hay indicios de que se haya producido un uso fraudulento de los datos, al menos hasta ahora.

Ante cualquier duda o sospecha, Iberia invita a sus clientes a contactar con su Delegado de Protección de Datos, a través del correo oficinaDPO@iberia.es.