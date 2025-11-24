De viaje con Jairo

El inquietante mensaje de Iberia a sus clientes

Estas son las medidas adoptadas por Iberia que comunicó a sus clientes

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Iberia tiene un vuelo diario entre Costa Rica y Madrid, España.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IberiaCiberataque
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.