Ataques rusos en Ucrania dejan seis heridos, incluidos tres niños

Los ataques con drones alcanzaron infraestructuras residenciales y energéticas en dos regiones de Ucrania durante la madrugada del miércoles. (OLEKSANDR GIMANOV/AFP)

Kiev, Ucrania. Seis personas, incluidos tres niños, resultaron heridas la madrugada del miércoles 31 de diciembre en ataques rusos en dos regiones de Ucrania, informaron las autoridades.

“Drones atacaron infraestructuras residenciales, logísticas y energéticas en nuestra región”, afirmó en Telegram Oleg Kiper, jefe de la administración militar regional del puerto sureño de Odesa, al precisar que los ataques dañaron edificios y provocaron incendios.

Dos niños de 8 y 14 años, así como un bebé de 7 meses, resultaron heridos, publicó en Telegram Serguii Lisak, jefe de la administración militar de Odesa.

Agregó que un hombre de 42 años se encuentra en estado grave.

El conflicto entre Rusia y Ucrania vuelve a dejar víctimas civiles mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para frenarlo. (OLEKSANDR GIMANOV/AFP)

Los drones rusos también hirieron a dos hombres en Dnipropetrovsk, indicó en Telegram el jefe de la administración militar de esa región industrial, Vladislav Vaivanenko.

En Rusia, dos personas resultaron heridas en ataques con drones en Tuapse, en la región de Krasnodar Krai, indicó el dirigente municipal Serguéi Boiko.

Otras tres personas resultaron heridas en ataques con municiones en la región de Bélgorod, dijo el gobernador local Viacheslav Gladkov.

Los ataques ocurren en plena intensificación de tensiones entre Kiev y Moscú, pese a las declaraciones estadounidenses y ucranianas que dieron cuenta de avances en las discusiones en busca de un acuerdo para detener la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el martes una reunión el 6 de enero en París con gobernantes de países aliados de su país, después de otro encuentro el 3 de enero en Ucrania con asesores de seguridad de países que apoyan a Kiev.