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Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan como saldo al menos 16 muertos

Al menos 16 personas murieron en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, mientras Moscú afirmó haber interceptado más de 800 drones durante la noche

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Por AFP
Habitantes de Kiev contemplan las secuelas de un fuerte ataque ruso contra la capital de Ucrania.
Ataques con drones y misiles entre Rusia y Ucrania dejaron al menos 16 muertos este domingo y causaron daños en infraestructura civil de ambos países. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







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