Resuenan explosiones en la capital ucraniana tras alerta de misiles

Varias explosiones resonaron en la capital ucraniana, luego de que las autoridades de Kiev advirtieron sobre la llegada de misiles balísticos (imagen con fines ilustrativos).

Kiev, Ucrania. Varias explosiones resonaron el domingo en la capital ucraniana, luego de que las autoridades de Kiev advirtieron sobre la llegada de misiles balísticos.

“Alerta de ataque aéreo en Kiev debido a una amenaza de misil balístico”, indicó en Telegram la administración militar de la capital, que llamó a los pobladores a acudir a los refugios.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reportó “explosiones en la capital” y afirmó que la ciudad está “bajo un ataque con misiles balísticos”.

También dio cuenta de incendios en tres edificios no residenciales de la capital.

Según la administración militar local, el ataque dejó al menos una persona herida en Kiev.

En la ciudad industrial de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, un ataque con misiles y drones alcanzó dos empresas, donde una persona murió y seis resultaron heridas, según el gobernador local, Oleksandr Ganja.

Rusia ha recurrido cada vez más a misiles de largo alcance en su guerra contra Ucrania, que ha respondido con el lanzamiento de drones en el interior del territorio ruso.

Rusia también enfrentó el domingo un ataque con drones contra la capital.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, indicó en la plataforma estatal MAX que las fuerzas rusas derribaron 28 drones dirigidos a la ciudad.