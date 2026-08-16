El Mundo

Resuenan explosiones en la capital ucraniana tras alerta de misiles

Ataque dejó al menos una persona herida en Kiev

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Por AFP
En la imagen los resultados y destrucción del bombardeo lanzado por Rusia a Kiev
Varias explosiones resonaron en la capital ucraniana, luego de que las autoridades de Kiev advirtieron sobre la llegada de misiles balísticos (imagen con fines ilustrativos). (AFP/AFP)







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KievUcrania-Rusiaataque con misiles balísticos en Kiev
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