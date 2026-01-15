El Mundo

Ataques contra prensa nicaragüense se desplazan con fuerza al ámbito digital

Unos 309 trabajadores de la prensa viven exiliados y medio centenar de medios se vieron forzados a cerrar en Nicaragua.

EscucharEscuchar
Por AFP
Globo terráqueo y periódicos
Periódicos y medios de comunicación. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NicaraguaDictadura Ortega-Murillorefugiadoslibertad de prensalibertad de expresiónFundación por la Libertad de Expresión y Democracia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.