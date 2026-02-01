Ataque ruso con drones contra autobús deja al menos 12 muertos en Ucrania

Un rescatista retira escombros en un hospital de maternidad dañado tras un ataque ruso en Zaporiyia el 1 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Un ataque con drones rusos contra un autobús en la región ucraniana de Dnipropetrovsk (centro-este) mató este domingo a por lo menos 12 personas e hirió a siete, anunciaron los rescatistas y las autoridades locales.

“El dron enemigo impactó cerca de un autobús (...) en el distrito de Pavlograd. Según datos preliminares, 12 personas murieron y siete más resultaron heridas”, afirmó el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha, en Telegram.

Los socorristas lo confirmaron y publicaron en la misma red social una fotografía en la que se ve un autobús dañado frente al cual yacen cuerpos borrosos. Los heridos fueron hospitalizados, dijeron.

El ataque se produjo en la ciudad minera de Ternivka, situada cerca de Pavlograd, a unos 70 km en línea recta del frente, informó la policía nacional.

El grupo energético DTEK confirmó que empleados de una de sus minas fueron blanco de este ataque, después de terminar su jornada laboral.

Quince trabajadores murieron y otros siete resultaron heridos, añadió la fuente. Las autoridades ucranianas por el momento no han confirmado este saldo.