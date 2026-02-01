El Mundo

Ataque ruso con drones contra autobús deja al menos 12 muertos en Ucrania

Ucrania reporta al menos 12 muertos tras el impacto de drones rusos contra un autobús de trabajadores mineros.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un rescatista retira escombros en un hospital de maternidad dañado tras un ataque ruso en Zaporiyia el 1 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Un rescatista retira escombros en un hospital de maternidad dañado tras un ataque ruso en Zaporiyia el 1 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaRusiaataque con drones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.