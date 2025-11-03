El Mundo

Ataque en tren de Inglaterra: acusado por intento de asesinato estaría vinculado con cuatro incidentes más

Anthony Williams, de 32 años, fue acusado de intento de asesinato tras un ataque en un tren inglés que dejó diez heridos, nueve graves.

Por AFP
Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011
Cinco de los diez heridos seguían hospitalizados el lunes.







