‘¡Tienen un cuchillo!’: Testimonios revelan la violencia del ataque con arma blanca en tren británico

La policía afirmó este domingo que de momento no baraja ninguna pista “terrorista” en su investigación del ataque con arma blanca que dejó al menos diez heridos en un tren en el este de Inglaterra, y por el que detuvo a dos sospechosos británicos.

Estos son los principales elementos que se conocen de momento.

Cómo se produjo el ataque

El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 6:25 p. m. de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King’s Cross.

La policía británica de transportes indicó que agentes de la policía local “subieron a bordo del tren y detuvieron a dos personas”. Todo, en un espacio de tiempo de ocho minutos.

Diez personas fueron trasladadas al hospital, nueve de ellas en estado muy grave, informó la policía de transportes.

El domingo por la mañana cuatro de ellas dejaron el hospital, pero las otras dos siguen graves, dijo a la prensa el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes.

Según un pasajero citado por Sky News, los policías utilizaron una pistola de descargas eléctricas en el andén para controlar a un hombre que iba armado con un gran cuchillo.

El rey Carlos III se declaró este domingo “absolutamente horrorizado y conmocionado” por el ataque. “Compartimos profundamente el dolor de todos los afectados y sus familiares”, señaló en un comunicado publicado en redes sociales.

La víspera, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el “espantoso” incidente de “profundamente preocupante”.

“Sangre por todas partes”

Los testimonios de los pasajeros dan cuenta de la violencia del ataque.

Un testigo, citado por varios medios, dijo que vio a un hombre corriendo por el vagón, con el brazo ensangrentado y gritando: “¡Tienen un cuchillo!”. Otro dijo que vio “sangre por todas partes”.

Olly Foster, citada por BBC, contó que en un primer momento pensó que se trataba de una broma porque era Halloween cuando oyó a los pasajeros gritando: “¡Huyan! ¡Hay un tipo apuñalando a todo el mundo!”.

Dos arrestados

El superintendente Loveless dijo este domingo que “en este momento, nada sugiere que se trate de un incidente terrorista”.

El funcionario precisó que las dos personas detenidas por “sospecha de intento de asesinato” son “un hombre negro de 32 años, de nacionalidad británica, y un hombre de 35 años, de nacionalidad británica y origen caribeño”.

“Los dos nacieron en el Reino Unido”, agregó.

La víspera, el comisario Chris Casey instó a la población a no “especular sobre las causas del incidente”.

Los servicios antiterroristas están colaborando en la investigación.

El tren en el que se produjeron las agresiones seguía inmovilizado el domingo y agentes de la policía científica trabajaban en el lugar.

El director general de la compañía ferroviaria LNER (London North Eastern Railway), David Horne, se mostró también “profundamente conmocionado” por la tragedia.

El ministro de Transportes, Heidi Alexander, aseguró que se desplegó una “fuerte presencia” policial en las estaciones del país para tranquilizar a los viajeros.

Este dispositivo se mantendrá varios días, precisó una fuente gubernamental a la agencia de noticias PA.

Crece la violencia con arma blanca

Los delitos con armas blancas en Inglaterra y Gales han aumentado de forma constante desde 2011, según datos oficiales del gobierno.

Aunque Reino Unido tiene uno de los controles de armas más estrictos del mundo, Starmer ha calificado la proliferación de los delitos con armas blancas como una “crisis nacional”.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, el gobierno laborista ha intentado frenar su uso.

En el verano boreal de 2024, un joven británico mató a tres niñas con arma blanca durante una clase de danza en Southport, en el norte de Inglaterra. Otras diez personas, incluyendo ocho menores, resultaron heridas.

Esta semana, un refugiado afgano de 22 años fue inculpado por un ataque con cuchillo que dejó un muerto y dos heridos el lunes cerca de la capital.