Ataque de perro deja gravemente herido a niño de 6 años

Un menor de 6 años de edad resultó herido tras el ataque de un perro la tarde de este viernes en Boca Arenal, en Cutris de San Carlos.
Según el reporte de la Cruz Roja, el menor sufrió múltiples lesiones al nivel de su rostro. Fue trasladado en una unidad de soporte básico, en condición crítica, a la clínica de Santa Rosa.
En el 2026, el país contabiliza dos muertes por esta causa. Los incidentes mortales ocurrieron en las localidades de San Carlos y Moravia.
¿Qué hacer ante el ataque de un perro?
Cruz Roja emitió una serie de recomendaciones en caso de sufrir el ataque de un perro:
- Mantenga la calma si se encuentra con un perro agresivo. No corra, no grite y no haga movimientos bruscos, ya que esto puede activar el instinto de persecución del animal.
- No invada el espacio del perro.
- Evite acercarse a perros desconocidos, especialmente si están comiendo, durmiendo, cuidando crías o dentro de una propiedad.
- Permanezca de lado y retroceda lentamente. Si un perro se acerca de forma hostil, colóquese de perfil, evite darle la espalda y aléjese despacio.
- Proteja zonas vulnerables. Si lleva bolso, mochila, sombrilla u otro objeto, úselo como barrera entre usted y el perro.
- Supervise siempre a niñas y niños. No permita que jueguen solos con perros desconocidos ni que molesten al animal.