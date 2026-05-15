Ataque de perro deja gravemente herido a niño de 6 años

La Cruz Roja atendió la emergencia con el menor mordido por un perro. (Imagen con fines ilustrativos).

Un menor de 6 años de edad resultó herido tras el ataque de un perro la tarde de este viernes en Boca Arenal, en Cutris de San Carlos.

Según el reporte de la Cruz Roja, el menor sufrió múltiples lesiones al nivel de su rostro. Fue trasladado en una unidad de soporte básico, en condición crítica, a la clínica de Santa Rosa.

En el 2026, el país contabiliza dos muertes por esta causa. Los incidentes mortales ocurrieron en las localidades de San Carlos y Moravia.

¿Qué hacer ante el ataque de un perro?

Cruz Roja emitió una serie de recomendaciones en caso de sufrir el ataque de un perro: