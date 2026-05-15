Sucesos

Ataque de perro deja gravemente herido a niño de 6 años

El menor fue trasladado a un centro médico

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Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja se hizo presente en el lugar para atender la emergencia.
La Cruz Roja atendió la emergencia con el menor mordido por un perro. (Imagen con fines ilustrativos). (Cortesía/Suministrada por Reiner Montero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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