El Mundo

Ataque con bomba contra un tren en Pakistán deja más de 20 muertos

Al menos 24 personas murieron y más de 50 resultaron heridas tras un atentado con bomba reivindicado por el grupo separatista BLA en Baluchistán, Pakistán

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Por AFP
en la imagen, Personal de seguridad inspecciona vagones descarrilados y dañados después de que una explosión tuvo como objetivo un tren en Quetta el 24 de mayo de 2026
Personal de seguridad inspecciona vagones descarrilados y dañados después de que una explosión tuvo como objetivo un tren en Quetta el 24 de mayo de 2026. (Foto de Banaras KHAN / AFP) (AFP/AFP)







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