Ataque armado en iglesia de Nigeria deja dos muertos durante una retransmisión en directo en Facebook

Hombres armados irrumpieron en una iglesia en Kwara, Nigeria, matando a dos personas y secuestrando a varias más durante una ceremonia transmitida en directo.

Por Europa Press
Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes. (-/AFP)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

