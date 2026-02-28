Ataque a Irán provoca cancelación masiva de vuelos hacia Oriente Medio

Lufthansa, Air France y otras aerolíneas suspenden vuelos a Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Conozca el estado de los aeropuertos

París, Francia. Aerolíneas de todo el mundo cancelaron el sábado sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

El Ministerio israelí de Transportes anunció el sábado por la mañana el cierre “del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles” y pidió a los viajeros “no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”.

El espacio aéreo iraní también está cerrado, al igual que los de Catar, Irak, Kuwait y Baréin. El de los Emiratos Árabes Unidos se cerró “parcial y temporalmente”, según las autoridades, al igual que el de Siria.

“Debido a la situación de seguridad”, Air France anuló el sábado sus vuelos a Tel Aviv y Beirut, indicó la compañía a AFP. Posteriormente amplió las cancelaciones a Dubái y Riad este mismo día, y a Tel Aviv el domingo.

La aerolínea afirma que sigue la situación “en tiempo real”.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

La española Iberia Express canceló su vuelo diario con destino a Tel Aviv hasta el 3 de marzo.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian, Scandinavian (SAS), Finnair, Aegean Airlines y Air India.

La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.