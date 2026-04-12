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Astronautas de Artemis II tras viaje a la Luna: ‘La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgado, en calma, en el universo’

Los astronautas de la misión Artemis II regresaron con un mensaje impactante tras romper récords de distancia.

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Por AFP
los astronautas de la misión Artemis II de la NASA —Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense; Christina Koch; Victor Glover; y el comandante Reid Wiseman— reaccionan durante una ceremonia de bienvenida en la Base Conjunta de Reserva de Ellington Field, en Houston, Texas.
los astronautas de la misión Artemis II de la NASA —Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense; Christina Koch; Victor Glover; y el comandante Reid Wiseman— reaccionan durante una ceremonia de bienvenida en la Base Conjunta de Reserva de Ellington Field, en Houston, Texas. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







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