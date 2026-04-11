Astronautas de Artemis II son extraídos de la cápsula Orión en las costas de California

La Armada de Estados Unidos rescató a los cuatro astronautas de la misión Artemis II desde la cápsula que flotaba en el océano Pacífico, tras el amerizaje frente a la costa de California.
El procedimiento se hizo conforme a un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong, en 1969. Luego fueron subidos uno a uno en helicópteros a través de una cuerda, y llevados hasta el buque USS John P. Murtha.
Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.
Se prevé que en las próximas horas sean llevados al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, para evaluaciones y recuperación.
La nave Orión regresó a la Tierra la tarde de este viernes, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.