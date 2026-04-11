Astronautas de Artemis II son extraídos de la cápsula Orión en las costas de California

Esta fotografía distribuida por la NASA muestra la nave Orión de la NASA con los tripulantes de Artemis II —los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión), junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, especialista de misión— mientras los equipos de recuperación aseguran la cápsula antes del traslado de la tripulación, tras su aterrizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California, el 10 de abril dej 2026.

La Armada de Estados Unidos rescató a los cuatro astronautas de la misión Artemis II desde la cápsula que flotaba en el océano Pacífico, tras el amerizaje frente a la costa de California.

El procedimiento se hizo conforme a un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong, en 1969. Luego fueron subidos uno a uno en helicópteros a través de una cuerda, y llevados hasta el buque USS John P. Murtha.

Tras descender, caminaron lentamente y con buen ánimo hacia el área médica del buque.

Las personas se abrazan mientras observan una transmisión en vivo del regreso a la Tierra de los tripulantes de Artemis II en el Museo del Aire y del Espacio de San Diego, durante una actividad para seguir el amerizaje de la tripulación en el océano Pacífico, en San Diego, California, el 10 de abril del 2026. (APU GOMES/AFP)

Se prevé que en las próximas horas sean llevados al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, para evaluaciones y recuperación.

La nave Orión regresó a la Tierra la tarde de este viernes, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.