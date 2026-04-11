El Mundo

Astronautas de Artemis II son extraídos de la cápsula Orión en las costas de California

Con el regreso, culminó así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada por la NASA, medio siglo después del programa Apolo

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Por Sebastián Sánchez y AFP
Esta fotografía distribuida por la NASA muestra la nave Orion de la NASA con los tripulantes de Artemis II —los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión), junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, especialista de misión— mientras los equipos de recuperación aseguran la cápsula antes del traslado de la tripulación, tras su aterrizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California, el 10 de abril de 2026.
Esta fotografía distribuida por la NASA muestra la nave Orión de la NASA con los tripulantes de Artemis II —los astronautas de la NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialista de misión), junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, especialista de misión— mientras los equipos de recuperación aseguran la cápsula antes del traslado de la tripulación, tras su aterrizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de California, el 10 de abril dej 2026. (JOEL KOWSKY/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

AFP

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