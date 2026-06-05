El Mundo

Astronautas abandonan brevemente la EEI por reparación programada de fugas

El portavoz de la NASA, había indicado antes en X que el túnel “ha sufrido grietas y filtraciones desde hace algún tiempo”

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora y AFP
Este 1de agosto Costa Rica se anota otro logro de talla mundial: semillas de tomate y chile dulce, desarrolladas por la Universidad de Costa Rica (UCR), viajan hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).
Tuvieron que darse ajustes de último momento en la Estación Espacial Internacional. (Facebook de la NASA/Facebook de la NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NasaEstación Espacial Internacional
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.