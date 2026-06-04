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Paredes de agua: satélite de la NASA registró las olas más grandes jamás medidas desde el espacio en mar abierto

El satélite SWOT captó una ola récord en medio de una de las tormentas más intensas de la última década y abrió nuevas pistas sobre la energía oceánica

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron una ola histórica de 19,7 metros y corrigieron modelos que sobreestimaban la energía transportada por el mar de fondo.
Científicos detectaron una ola histórica de 19,7 metros y corrigieron modelos que sobreestimaban la energía transportada por el mar de fondo. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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