El Mundo

Así se prepara Europa para el eclipse solar de este miércoles

El eclipse solar total oscurecerá partes de Europa este miércoles; decenas de miles de personas se desplazaron para apreciarlo

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Por Fernando Chaves Espinach
Registro de un eclipse solar total divulgado por la NASA.
Registro de un eclipse solar total divulgado por la NASA. (NASA/NASA)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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