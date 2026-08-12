Así se prepara Europa para el eclipse solar de este miércoles

Europa Occidental se prepara este miércoles para ver el eclipse solar que oscurecerá todo el cielo. El miércoles por la tarde, millones de europeos podrán observar un espectáculo celeste poco frecuente: un eclipse solar total. Una amplia franja del norte y centro de España, además de una pequeña parte de Portugal y sectores de Groenlandia e Islandia, podrá apreciar el fenómeno astronómico poco frecuente.

En buena parte de Europa, incluida gran parte del Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza y el norte de Italia, la luz del Sol quedará prácticamente bloqueada al caer la tarde.

La circulación se mantiene “fluida” en España este miércoles por la tarde, excepto en algunos tramos cerca de Madrid y Barcelona, horas antes del eclipse total, informó a la AFP la Dirección General de Tráfico (DGT).

El inusual fenómeno astronómico se podrá ver en España al caer la tarde, en una franja que va de Galicia, en el noroeste de la península ibérica, hasta el litoral mediterráneo, y que abarca Asturias (norte), Cataluña y Baleares entre otras comunidades autónomas.

El periodista de The Guardian Sam Jones informa que, en Madrid, muchas tiendas alertan que las gafas están agotadas, e incluso las que repartieron bibliotecas públicas ya escasean.

La salida de vehículos del área metropolitana de Barcelona aumentó un 7 % hasta el mediodía de este miércoles respecto de una jornada equivalente del año pasado. El incremento coincide con el mayor nivel de visibilidad del eclipse solar en las provincias de Tarragona y Lleida, informó la agencia Efe.

En esas regiones se espera la llegada de cientos de miles de turistas extranjeros y españoles, además de los habitantes locales, para observar el momento en el que la Luna tapará completamente el Sol, lo cual sumirá en la oscuridad amplias zonas del territorio durante varios segundos en pleno día.

El Mundo reporta que a lo largo de España se celebrarán distintas iniciativas científicas, experimentos ciudadanos y todo tipo de experiencias de aprendizaje para aprovechar esta oportunidad excepcional. Desde 1999 no se veía un eclipse total en tantas partes de Europa.

Una persona usa gafas especiales mientras se prepara para observar el eclipse solar total desde el puente de Piedra, en Zaragoza, España, el 12 de agosto de 2026. Zaragoza experimentará una cobertura total del 100 % del Sol, con una duración aproximada de 1 minuto y 27 segundos. (BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP)

A solar eclipse will be visible in much of the Northern Hemisphere today!



A solar eclipse occurs when the Moon passes in front of the Sun. Those in the path of totality will see something like the left photo; others may see a partial solar eclipse like the right photo. pic.twitter.com/lqfBN7dLp5 — NASA Earth (@NASAEarth) August 12, 2026

Un concierto en medio eclipse

Medios europeos como El Mundo y The Guardian estima que “millones” de personas se desplazaron para apreciar mejor el eclipse, pues se verá en zonas como Cornualles, las Baleares e Islandia occidental.

Justamente en la isla cercana al Ártico, la célebre artista musical Björk organiza un festival de un día en Hafnarfjörður, cerca de Reikiavik, coincidiendo con el eclipse. “El fenómeno celeste forma parte de la programación y está previsto para las 5:48 p. m., entre las presentaciones de las DJ Arca y Björk”, indica The Guardian.

“Solo quiero usar mis ojos, mis oídos, todos mis sentidos para absorber aquello de lo que realmente estoy formando parte. Es una experiencia única porque uno siente que sabe dónde está en el espacio”, afirma Brian May, el guitarrista de Queen que también es astrofísico.

Por su parte, en Reino Unido también hay expectativa por el eclipse y una empresa proveedora de energía aprovecha para incentivar el ahorro.

De acuerdo con la agencia AFP, Octopus, uno de los principales proveedores de electricidad para hogares en Reino Unido, pidió a sus clientes moderar el consumo durante el eclipse solar de este miércoles, debido a la disminución temporal que experimentará la generación de energía mediante paneles solares.

El eclipse total del 12 de agosto comenzará en Rusia y recorrerá el hemisferio norte. Su trayectoria pasará al sur de Groenlandia, cruzará el Atlántico y alcanzará Europa.

Así se va a ser el eclipse en distintas ciudades españolas



📹 @previplus pic.twitter.com/wOSt6Endki — EL MUNDO (@elmundoes) August 12, 2026

La compañía señaló que en algunas zonas británicas la Luna llegará a cubrir hasta el 95% del Sol. Por ello, “Octopus Energy llama a los hogares a reducir su consumo de electricidad entre las 18:00 y las 20:00”, según un comunicado. Como incentivo, ofreció “electricidad gratuita el fin de semana siguiente” a quienes participen en la iniciativa.

Aunque Reino Unido figura entre los países europeos con mayor desarrollo de energías renovables, el gas todavía representa una fuente importante para la generación eléctrica.

“En julio, la energía solar generó la cifra récord de 14,4% de la electricidad del país”, afirmó Octopus.