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Así respondió Marco Rubio ante cuestionamientos del Senado por ataques a narcolanchas que ya dejan 200 muertos

“La presencia de narcóticos a bordo nunca ha sido un criterio para atacar”, afirmó senador que ha participado de reuniones confidenciales sobre el tema.

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Por AFP
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto del año fiscal 2027 para el Departamento de Estado, en el Capitolio, en Washington D. C., el 2 de junio de 2026.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto del año fiscal 2027 para el Departamento de Estado, en el Capitolio, en Washington D. C., el 2 de junio de 2026. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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