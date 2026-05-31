Así fue la explosión de un meteoro que sacudió el noreste de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos este sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.
La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado. Videos en redes sociales muestran el momento de la caída del meteoro.
🚨 WATCH: A 3-foot-wide meteor streaked through the atmosphere near the Massachusetts–New Hampshire border, triggering a loud boom heard across the Boston area as it broke apart overhead.#Massachusetts #NewHampshire #Boston https://t.co/Ph0deBzpDq pic.twitter.com/hyBYcSqBRZ— The Globe & News (@TheGlobeNewt) May 31, 2026
“Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite”, dijo.
“Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos”.
El meteoro viajaba a más de 120.000 kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.
Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.