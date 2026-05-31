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Así fue la explosión de un meteoro que sacudió el noreste de Estados Unidos

La NASA confirmó que la bola de fuego se desintegró a más de 120.000 km/h sobre Massachusetts y New Hampshire, provocando fuertes estruendos en la región.

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Por AFP
La NASA reportó que una bola de fuego cruzó el cielo a más de 120.000 km/h este sábado en el noreste de Estados Unidos. Imagen con fines ilustrativos.
La NASA reportó que una bola de fuego cruzó el cielo a más de 120.000 km/h este sábado en el noreste de Estados Unidos. Imagen con fines ilustrativos. (Gemini /Generada con IA)







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