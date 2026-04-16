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Así es como Peter Magyar empieza a redibujar la relación de Hungría con la Unión Europea

Peter Magyar puso fin el domingo a 16 años de gobiernos del ultranacionalista Viktor Orbán y prometió un “cambio de régimen”.

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Por AFP
Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, agita la bandera nacional a orillas del río Danubio, con el edificio del Parlamento de fondo, durante la fiesta nocturna de su partido en Budapest.
Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, agita la bandera nacional a orillas del río Danubio, con el edificio del Parlamento de fondo, durante la fiesta nocturna de su partido en Budapest. (FERENC ISZA/AFP)







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