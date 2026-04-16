Así es como Peter Magyar empieza a redibujar la relación de Hungría con la Unión Europea

Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, agita la bandera nacional a orillas del río Danubio, con el edificio del Parlamento de fondo, durante la fiesta nocturna de su partido en Budapest.

Budapest, Hungría. Los asesores de Peter Magyar, vencedor de las elecciones en Hungría, se reunirán por primera vez el viernes en Budapest con representantes de la Unión Europea (UE), tras años de difíciles relaciones durante el Gobierno de Viktor Orbán.

Magyar puso fin el domingo a 16 años de gobiernos del ultranacionalista y prometió un “cambio de régimen”.

El nuevo Parlamento húngaro se constituirá a comienzos de mayo, en una sesión durante la cual Magyar debería ser nombrado primer ministro.

Pero “el tiempo apremia para una serie de asuntos”, aseguró el jueves en Bruselas la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

Entre ellos figura un préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, que Orban bloquea desde hace meses.

La UE retiene, por su parte, 18.000 millones de euros destinados a Hungría, frenados por distintos procedimientos contra el país, relacionados con los derechos LGTB+ y la autonomía de la justicia.

Magyar anunció este jueves que no se instalará para gobernar en el Monasterio Carmelita, símbolo del abuso de poder durante la gestión de Orbán.

“La oficina del primer ministro volverá a estar situada en un edificio ministerial cerca del Parlamento”, dijo en Facebook.

Por su parte el personal de la agencia nacional de noticias húngara exigió la restauración de la “autonomía editorial” en una carta a la que AFP tuvo acceso.

“Exigimos que se restablezca de inmediato el servicio de noticias independiente, imparcial y profesional de la agencia de noticias húngara”, señala la carta del personal de MTI, dirigida a los directivos.

Correos electrónicos filtrados a los que tuvo acceso AFP muestran que las noticias relacionadas con las políticas emblemáticas de Orbán o con sus aliados en el extranjero requerían en MTI una aprobación especial de los editores jefe.