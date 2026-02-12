El Mundo

Así es como la CIA busca reclutar espías en China: Vea el video

El gobierno de China considera esta táctica una “provocación política descarada”.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista en ángulo del edificio original de la sede central de la CIA, iluminado durante la noche.
Vista en ángulo del edificio original de la sede central de la CIA, iluminado durante la noche. (CIA/CIA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CIAespionajeChinaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.