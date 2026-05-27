Así encontraron a cinco de siete personas atrapadas en una cueva en Laos

Rescatistas dentro de una cueva en la provincia de Xaisomboun. Cinco de las siete personas atrapadas durante una semana en una cueva inundada en Laos fueron encontradas con vida el 27 de mayo, informaron rescatistas laosianos y tailandeses.

Ventián, Laos. Buzos especializados encontraron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que llevaban una semana atrapadas en una cueva inundada en Laos, pero ahora el desafío será sacarlos de allí, según uno de los rescatistas.

Los siete laosianos entraron en la cueva, situada en la provincia central de Xaysomboun, al noreste de la capital, Vientián, el 20 de mayo, según medios estatales

Estaban buscando oro pero quedaron atrapados dentro de la cueva cuando esta quedó inundada repentinamente por unas fuertes lluvias, indicaron los reportes.

Cinco hombres, con la ropa, las manos y la cara cubiertas de barro, estaban acurrucados en un estrecho pasadizo de la cueva mientras dos rescatistas con equipo de buceo los filmaban, según un video publicado por un socorrista tailandés.

“Encontramos a cinco laosianos. Todos están a salvo. Seguiremos prestando ayuda”, dijo en el video el buzo de rescate tailandés Norrased Palasing.

El buzo finlandés Mikko Paasi, que también aparece en las imágenes de la cueva, dijo que él y Norrased necesitaban “bucear de inmediato de regreso” y llevar más suministros a los hombres para que recuperaran fuerzas y se prepararan para salir de la cueva.

“Aún tenemos por delante sacarlos de allí, y no va a ser fácil”, apuntó Paasi en redes sociales.

Según el medio estatal Lao Security News, los rescatistas llevarán comida y medicinas a los cinco supervivientes y seguirán buscando a los otros dos que están desaparecidos.

El lugar donde se encontró a los cinco está a unos 300 metros de la salida de la cueva, dijo.

Norrased y Paasi, que llegaron a la cueva de Laos el lunes, también participaron en la dramática operación de rescate en 2018 de un equipo juvenil de fútbol que quedó atrapado en una cueva inundada en la vecina Tailandia.