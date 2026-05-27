El Mundo

Así encontraron a cinco de siete personas atrapadas en una cueva en Laos

Siete hombres buscaban oro pero quedaron atrapados dentro de la cueva cuando esta quedó inundada repentinamente por unas fuertes lluvias.

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Por AFP
Rescatistas dentro de una cueva en la provincia de Xaisomboun. Cinco de las siete personas atrapadas durante una semana en una cueva inundada en Laos fueron encontradas con vida el 27 de mayo, informaron rescatistas laosianos y tailandeses.
Rescatistas dentro de una cueva en la provincia de Xaisomboun. Cinco de las siete personas atrapadas durante una semana en una cueva inundada en Laos fueron encontradas con vida el 27 de mayo, informaron rescatistas laosianos y tailandeses. (HANDOUT/AFP)







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