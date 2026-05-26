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Siete personas siguen atrapadas en cueva inundada en Laos tras cinco días; rescatistas enfrentan lluvia y túneles estrechos

Buzos que participaron en el rescate de Tham Luang en 2018 se unieron a las labores en una remota cueva inundada del Laos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las lluvias y los estrechos túneles complican el rescate de siete personas atrapadas desde hace cinco días en una cueva del Laos.
Las lluvias y los estrechos túneles complican el rescate de siete personas atrapadas desde hace cinco días en una cueva del Laos. (Chakkit Taengtang/Facebook)







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