Así anunció la televisión pública de Irán la muerte de Alí Jamenei

La televisión pública de Irán anunció la muerte de Jamenei tras bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel. Trump afirmó que las operaciones seguirán.

La televisión pública de Irán confirmó el 28 de febrero la muerte del líder supremo Alí Jamenei, quien se mantenía en el poder desde 1989. El anuncio se transmitió en la madrugada con la voz entrecortada del presentador y con imágenes de archivo acompañadas de una pancarta negra en señal de duelo.

El conductor informó de que Jamenei murió en su oficina dentro del hogar del líder mientras cumplía funciones al momento del ataque. Medios iraníes señalaron que el bombardeo contra su residencia se atribuyó a Estados Unidos e Israel.

El periodista no mencionó durante la transmisión el ataque masivo. Sin embargo, imágenes satelitales difundidas después ubicaron la residencia entre los objetivos impactados.

El anuncio se realizó a las 5, que correspondían a la 1:30 a. m. hora local. En el mensaje, el presentador indicó que el líder alcanzó lo que calificó como martirio tras el ataque de los gobiernos de Estados Unidos y del régimen sionista. También afirmó que su camino y misión continuarían con mayor vigor.

Medios locales reportaron que la hija y el nieto de Jamenei también murieron en los ataques.

Tras la confirmación, el Gobierno iraní decretó 40 días de luto. El panorama contrastó con celebraciones en distintas zonas del país, donde residentes salieron a las calles para saltar, gritar y festejar el suceso.

El anuncio oficial ocurrió varias horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la muerte y difundiera un mensaje público.

Trump afirma que bombardeos continuarán de forma ininterrumpida

El presidente estadounidense aseguró que los bombardeos a Irán seguirán de manera ininterrumpida. Invitó al pueblo iraní a recuperar el país y expresó su expectativa de que las fuerzas iraníes se sumen a un proceso de reconstrucción nacional.

Trump manifestó que esperaba que el CGRI y la policía se unieran pacíficamente con lo que llamó patriotas iraníes para devolver al país la grandeza que merece.

También sostuvo que tras la muerte de Jamenei y de otros líderes, el país quedó profundamente destruido y aniquilado. Advirtió de que las operaciones militares continuarían durante toda la semana o el tiempo que fuera necesario para lograr su objetivo de paz en Oriente Medio y en el mundo.

