El Mundo

Asesor de Trump que promovió liberación de Juan Orlando Hernández afirma que Nasralla perdió las elecciones en Honduras

La ventaja de Asfura es de apenas 19.000 votos.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato conservador hondureño, Nasry Asfura.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato conservador hondureño, Nasry Asfura. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nasry AsfuraDonald TrumpHondurasEstados UnidosSalvador Nasralla
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.