Asesor de Trump que promovió liberación de Juan Orlando Hernández afirma que Nasralla perdió las elecciones en Honduras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su apoyo al candidato conservador hondureño, Nasry Asfura.

El asesor de Donald Trump, Roger J. Stone Jr., criticó las declaraciones del candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, quien ha señalado supuestas irregularidades en las elecciones de ese país.

Stone, según The New York Times, promovió “agresivamente” la liberación del expresidente hondureño condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández. “Este tipo debería dejar de quejarse. Perdió”, afirmó Stone en su X (antes Twitter) sobre Nasralla.

El contrincante de Nasralla, Nasry Asfura, del Partido Nacional y con una leve ventaja en el conteo preliminar, es el favorito de Trump.

El presidente de Estados Unidos, por su parte, había insinuado en redes sociales que un eventual resultado adverso para Asfura podría deberse a fraude, afirmación para la cual no presentó evidencia.

Según medios locales de Honduras, han transcurrido más de 20 horas desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país actualizó el conteo.

En ese último corte, se habían escrutado 88,02% de las actas. Asfura tenía el 40,19% (1.132.321) de los votos, mientras Nasralla un 39,49% (1.112.570). La diferencia es de apenas 19.751 votos.

Stone también había dicho al medio neoyorquino que no recibió compensación por su gestión del perdón de Juan Orlando Hernández, la cual inició hace meses y culminó cuando envió a Trump una carta escrita por Hernández a finales de octubre pidiéndole clemencia.

“Consultada sobre el papel de Stone, la Casa Blanca apuntó a comentarios de Trump en los que calificó la condena de Hernández como un montaje del gobierno de Biden, aunque la investigación que llevó a su encarcelamiento comenzó años antes, antes de la primera elección de Trump”, dice el reportaje de The New York Times.

Cercanías de Trump con Asfura

El medio estadounidense The New York Times reveló que el exdirector de campaña de Donald Trump, Brad Parscale, asesoró la campaña del candidato presidencial hondureño Nasry Asfura.

En medio de la campaña, Trump también indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien llegó al poder por el Partido Nacional, el mismo de Asfura.

El asesor político, Parscale, quien administró la campaña de reelección de Trump en el 2020, trabajó junto a consultores que participaron en la estrategia de Asfura antes de los comicios del domingo 30 de noviembre.

Aunque no viajó a Honduras, brindó asesoría técnica sobre el uso de herramientas de datos desarrolladas por sus compañías Campaign Nucleus y EyesOver. El operador político argentino Fernando Cerimedo, figura central en la campaña de Asfura, confirmó que Parscale “montó toda la infraestructura” que utilizaron.

“No tuve ningún contacto con la administración, incluido el presidente (Trump), sobre las elecciones en Honduras o sobre el perdón (de Juan Orlando Hernández)”, dijo Parscale al The New York Times.