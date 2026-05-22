Asesinan a alcalde en Perú pese al estado de emergencia por violencia

Agentes de la Policía resguardaron la zona donde fue asesinado a tiros el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en Piura, en medio del estado de emergencia por la crisis de seguridad en el país.

Perú. Las autoridades de Perú informaron que el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, en el noroeste del país, fue asesinado a tiros a manos de un grupo de sicarios a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno debido a la alta tasa de criminalidad.

El ataque contra el edil, Víctor Hugo Febre, llevó a los residentes de la zona a convocar protestas para exigir justicia por su asesinato, que tuvo lugar en plena calle cuando regresaba a su vivienda, según informaciones del diario ‘La Republica’.

Febre se encontraba en el interior de un vehículo cuando fue alcanzado por los disparos, propinados desde una motocicleta de color rojo, en la que viajaban los sospechosos.

El conductor de su vehículo, identificado como Jorge Chau Aranda, también resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona.

Las fuerzas de seguridad indicaron que en total se harraron seis casquillos de bala en el lugar de los hechos. Chau se encuentra estable, tal y como han indicado fuentes médicas, si bien tendrá que ser sometido a una operación debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La zona se encuentra acordonada a medida que avanzan las investigaciones y los vecinos exigen a las autoridades tomar medidas para reducir la violencia.

El Gobierno de Perú prorrogó a finales de abril el estado de emergencia por un plazo de 60 días para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país y que implica restricciones de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional o la libertad de reunión.