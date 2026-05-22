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Asesinan a alcalde en Perú pese al estado de emergencia por violencia

El ataque ocurrió en la ciudad de Piura, donde sicarios dispararon contra el vehículo cuando regresaba a su vivienda. El conductor resultó herido y vecinos exigen mayor seguridad.

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Por Europa Press
Agentes de la Policía resguardaron la zona donde fue asesinado a tiros el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en Piura, en medio del estado de emergencia por la crisis de seguridad en el país.
Agentes de la Policía resguardaron la zona donde fue asesinado a tiros el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, en Piura, en medio del estado de emergencia por la crisis de seguridad en el país. (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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