El Mundo

El 70% de turistas cancela viajes a Perú por inseguridad e incertidumbre: país no recupera nivel prepandemia

Perú aún no alcanza cifras de 2019 y pierde hasta $1.500 millones al año por cancelaciones vinculadas a incertidumbre y problemas operativos

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Por Gestión / Perú / GDA
Machu Picchu,
La incertidumbre frena el turismo en Perú. El país sigue 20% por debajo de niveles prepandemia pese a alta demanda internacional. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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