El Mundo

Arzobispa de Canterbury se reunirá con el Papa León XIV en su primera visita oficial a Roma

Sarah Mullally, primera mujer en liderar la Iglesia de Inglaterra, busca fortalecer el diálogo con el Vaticano

EscucharEscuchar
Por AFP
La arzobispa de Canterbury, líder espiritual de los cristianos anglicanos del mundo, se reunirá con el Papa León XIV durante una visita a Roma.
La arzobispa de Canterbury, líder espiritual de los cristianos anglicanos del mundo, se reunirá con el Papa León XIV durante una visita a Roma. (HENRY NICHOLLS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Justin WelbySarah MullallyPapa León XIVReino UnidoVaticanoIglesia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.