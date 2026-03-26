Arzobispa de Canterbury se reunirá con el Papa León XIV en su primera visita oficial a Roma

La arzobispa de Canterbury, líder espiritual de los cristianos anglicanos del mundo, se reunirá con el Papa León XIV durante una visita a Roma.

Londres, Reino Unido. La recién entronizada Arzobispa de Canterbury, líder espiritual de los cristianos anglicanos del mundo, se reunirá con el Papa León XIV durante una visita a Roma del 25 al 28 de abril, según informó su oficina el jueves.

Sarah Mullally, de 63 años, hizo historia el miércoles al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra, la iglesia madre de la comunidad anglicana mundial, que cuenta con 85 millones de fieles.

“La arzobispa Sarah Mullally visitará Roma del 25 al 28 de abril. Durante la visita, la arzobispa se reunirá con el papa León XIII en el Vaticano”, informó el Palacio de Lambeth, sede oficial de Mullally, en un comunicado.

El anuncio se produjo cuando el arzobispo intercambió cartas con el jefe de la Iglesia Católica, quien señaló que Mullally estaba “asumiendo estas funciones en un momento difícil en la historia de la familia anglicana”.

El Papa León también hizo hincapié en la “necesidad de continuar el diálogo en la verdad y el amor” entre los rivales históricos.

«Esto es especialmente vital dados los múltiples desafíos que enfrenta nuestra familia humana hoy en día. Por lo tanto, agradezco que este importante diálogo continúe», escribió el Papa.

La Iglesia de Inglaterra se convirtió en la iglesia oficial del Estado y se volcó al protestantismo tras la ruptura del rey Enrique VIII con la Iglesia Católica Romana en la década de 1530.

El monarca británico es su gobernador supremo, mientras que el arzobispo de Canterbury es considerado el líder espiritual.

En respuesta al Papa, Mullally dijo: “Comparto su convicción de que nuestro diálogo continuo en la verdad y el amor es a la vez un don y una vocación”.

“Espero con gran interés reunirme con Su Santidad en un futuro próximo y seguir fortaleciendo los lazos de amistad y nuestro compromiso compartido”, añadió el arzobispo.

El pasado mes de octubre, el rey Carlos III se convirtió en el primer jefe de la Iglesia de Inglaterra en rezar públicamente con un papa desde el cisma con Roma hace 500 años.

En su carta, el papa también señaló las “diferencias” entre las iglesias.

A diferencia de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Inglaterra ordena mujeres y permite que los sacerdotes se casen.

Ambas iglesias se han visto sacudidas en los últimos años por escándalos de abuso sexual infantil y encubrimientos.

El predecesor de Mullally, Justin Welby, anunció su dimisión como jefe de la Iglesia de Inglaterra en noviembre de 2024 debido a fallos en la gestión de un escándalo de abusos.

Dimitió después de que un informe revelara que la Iglesia de Inglaterra había encubierto un caso de abusos en serie de la década de 1970 y que él no denunció los abusos a las autoridades cuando tuvo conocimiento de ellos en 2013.